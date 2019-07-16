Россиян будут предупреждать о наступлении предпенсионного возраста
В России появилась новая госуслуга — информирование граждан о наступлении предпенсионного возраста. Оказывать ее будут сотрудники Пенсионного фонда России, сообщает «Российская газета».
Понятие «предпенсионер» стало использоваться в России только в этом году после вступления в силу закона о поэтапном повышении пенсионного возраста. Такой статус человек получает за пять лет до официального выхода на пенсию.
Человек должен знать о своем статусе, чтобы пользоваться положенными по закону льготами, отмечают в ПФР.
Для предпенсионеров предусмотрены некоторые меры соцподдержки: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного налога.
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