Полезный жир: почему не стоит слишком сильно худеть

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна 18 лет наблюдали за женщинами, чтобы проверить гипотезу о зависимости между распределением жира в определенных зонах тела и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи выяснили, что наличие жировых отложений в определенных частях тела может спасти от ряда заболеваний, сообщает «Российская газета». «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, действительно ли жир так полезен.

— Конечно, жир весьма полезен. Он содержится в клеточной мембране, которая защищает организм от ряда заболеваний. При отсутствии жира в клетках здоровье организма находится под угрозой, — объяснила диетолог.

Эксперт рассказала, что женщины, которые имеют лишние 2–4 килограмма, живут дольше, чем те, у кого нет никаких жировых запасов.

— С древних времен считалось, что здоровые люди должны иметь жировые отложения. Наличие лишнего веса считалось признаком высокого достатка и хорошей генетики. Они и выживали чаще, ведь еда не была постоянной и не всегда легко доставалась. Если у человека был жир, значит, выжить в голод ему было легче, — заметила Елена Соломатина.

Диетолог уточнила, что полезными считаются только бурый и подкожный жир, присутствующий в клетках организма.

Важно понимать, что формулы для определения идеального веса не существует. Человек должен осознать, насколько ему комфортно, и, исходя из личных ощущений и рекомендаций врача, корректировать фигуру и вес.

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