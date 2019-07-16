Какие необычные блюда можно приготовить из привычных москвичам даров леса

Однако, помимо привычных блюд из грибов, можно приготовить много необычного, а иные грибы и вовсе есть в сыром виде или использовать как приправу.

Карпаччо

Рыжики можно употреблять в пищу, просто посыпав солью, но нужно убедиться в том, что в них нет червей. Из рыжиков можно сделать и карпаччо, нарезав грибы тонкими пластинками, пересыпав их солью и свежемолотым перцем, сбрызнув лимонным соком или соком лайма. Полчаса в холодильнике — и оригинальная, свежая закуска готова к употреблению.

Только шляпки

Белые грибы тоже можно без опаски употреблять в сыром виде, однако для этого лучше брать шляпки. Боровики хорошо «играют» в салатах из свежей зелени и овощей, а итальянцы кладут их в готовые блюда как приправу, просто добавляя тонко нарезанные белые грибы. Еда приобретает яркий, насыщенный аромат.

Пестрый салат

Ароматные, яркие на вид и вкус лисички добавляют оригинальности обычным салатам из свежих овощей: огурцов, помидоров, привычной зелени.

Пикантно из привычного

Запеченная тыква, фаршированная грибами и орехами

— 1 тыква (1,5–2 кг)

— 600 г лесных грибов

— 1 белая луковица

— 1 лук-порей

— 60 г грецких орехов

— 20 г сливочного масла

— пучок тимьяна, майорана или молодого шалфея

— 1 зубчик чеснока

— 2 ст. л. оливкового масла

— щепотка свежемолотого черного перца

— 1/2 ч. л. морской соли

Разогрейте духовку до 180°С. Срежьте основание тыквы и шляпку, выньте семена и пеките тыкву в духовке 25–30 минут. Нарежьте чеснок, смешайте его с оливковым маслом и солью, выложите на дно тыквы. Нарежьте и обжарьте лук, грибы, орехи, посолите, поперчите. Наполните тыкву, накройте шляпкой, поставьте в глубокий противень с водой (1 см) и снова отправьте в духовку. Запекать 40–50 минут.

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Варенье из грибов по итальянскому рецепту — Mermelada de Setas

Очистите молодые грибы, нарежьте, сложите в кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на ночь.

На 1 кг грибов потребуется:

— 300 г сахара

— корица, ваниль по вкусу

— сок половины лимона

— 1 крупное яблоко

— 200 г воды

Пересыпьте грибы сахаром, добавьте воду и на тихом огне доведите до кипения, снимая пену по мере ее образования. Варите варенье 30 минут, затем еще 30 минут с натертым яблоком. За пять минут до готовности влейте лимонный сок, добавьте ваниль и корицу. Погружным блендером измельчите грибы, сделав из них конфитюр, и снова доведите до кипения. Варенье из грибов едят охлажденным. Чаще всего его используют в качестве десерта к кофе. Оно чудесно сочетается с сыром, мясом и вином.

Тихий спорт

Заядлые грибники живут не только в России. Так, в Финляндию за грибами ежегодно приезжают не менее 10 000 иностранцев. Особенно популярен север страны — Лапландия. В местных отелях или кемпингах есть специальная услуга — «грибной тур».

В США сбор грибов похож на спорт. Ежегодно публикуются анонсы предстоящих соревнований и список рекордов. Дары леса собирают по таймеру и со специальным разрешением.

Во Франции за незаконную «тихую охоту» без лицензии может быть выписан штраф в размере около 150 евро. А за сбор большого количества грибов штраф может достигать 750 евро.

А в Нидерландах искать дары леса и собирать категорически запрещено.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Если увидел маленький гриб и оставил его расти дальше, то больше он все равно не станет. В народе считается, что любой взгляд человека — это сглаз, который не дает грибу расти дальше.

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