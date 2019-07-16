Какие необычные блюда можно приготовить из привычных москвичам даров леса
Однако, помимо привычных блюд из грибов, можно приготовить много необычного, а иные грибы и вовсе есть в сыром виде или использовать как приправу.
Карпаччо
Рыжики можно употреблять в пищу, просто посыпав солью, но нужно убедиться в том, что в них нет червей. Из рыжиков можно сделать и карпаччо, нарезав грибы тонкими пластинками, пересыпав их солью и свежемолотым перцем, сбрызнув лимонным соком или соком лайма. Полчаса в холодильнике — и оригинальная, свежая закуска готова к употреблению.
Только шляпки
Белые грибы тоже можно без опаски употреблять в сыром виде, однако для этого лучше брать шляпки. Боровики хорошо «играют» в салатах из свежей зелени и овощей, а итальянцы кладут их в готовые блюда как приправу, просто добавляя тонко нарезанные белые грибы. Еда приобретает яркий, насыщенный аромат.
Пестрый салат
Ароматные, яркие на вид и вкус лисички добавляют оригинальности обычным салатам из свежих овощей: огурцов, помидоров, привычной зелени.
Пикантно из привычного
Запеченная тыква, фаршированная грибами и орехами
— 1 тыква (1,5–2 кг)
— 600 г лесных грибов
— 1 белая луковица
— 1 лук-порей
— 60 г грецких орехов
— 20 г сливочного масла
— пучок тимьяна, майорана или молодого шалфея
— 1 зубчик чеснока
— 2 ст. л. оливкового масла
— щепотка свежемолотого черного перца
— 1/2 ч. л. морской соли
Разогрейте духовку до 180°С. Срежьте основание тыквы и шляпку, выньте семена и пеките тыкву в духовке 25–30 минут. Нарежьте чеснок, смешайте его с оливковым маслом и солью, выложите на дно тыквы. Нарежьте и обжарьте лук, грибы, орехи, посолите, поперчите. Наполните тыкву, накройте шляпкой, поставьте в глубокий противень с водой (1 см) и снова отправьте в духовку. Запекать 40–50 минут.
Варенье из грибов по итальянскому рецепту — Mermelada de Setas
Очистите молодые грибы, нарежьте, сложите в кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на ночь.
На 1 кг грибов потребуется:
— 300 г сахара
— корица, ваниль по вкусу
— сок половины лимона
— 1 крупное яблоко
— 200 г воды
Пересыпьте грибы сахаром, добавьте воду и на тихом огне доведите до кипения, снимая пену по мере ее образования. Варите варенье 30 минут, затем еще 30 минут с натертым яблоком. За пять минут до готовности влейте лимонный сок, добавьте ваниль и корицу. Погружным блендером измельчите грибы, сделав из них конфитюр, и снова доведите до кипения. Варенье из грибов едят охлажденным. Чаще всего его используют в качестве десерта к кофе. Оно чудесно сочетается с сыром, мясом и вином.
Тихий спорт
Заядлые грибники живут не только в России. Так, в Финляндию за грибами ежегодно приезжают не менее 10 000 иностранцев. Особенно популярен север страны — Лапландия. В местных отелях или кемпингах есть специальная услуга — «грибной тур».
В США сбор грибов похож на спорт. Ежегодно публикуются анонсы предстоящих соревнований и список рекордов. Дары леса собирают по таймеру и со специальным разрешением.
Во Франции за незаконную «тихую охоту» без лицензии может быть выписан штраф в размере около 150 евро. А за сбор большого количества грибов штраф может достигать 750 евро.
А в Нидерландах искать дары леса и собирать категорически запрещено.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Если увидел маленький гриб и оставил его расти дальше, то больше он все равно не станет. В народе считается, что любой взгляд человека — это сглаз, который не дает грибу расти дальше.
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