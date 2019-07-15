«Чайникам» в помощь: смартфоны научились искать грибы

Российские программисты создали приложение для смартфонов «Справочник грибника», позволяющее определить, какой именно гриб вы собираетесь положить в корзину. По словам разработчика системы Андрея Удовенко, программа работает на любом устройстве.

Для того, чтобы точно определить, какой перед вами гриб, необходимо соблюсти несколько условий. В этом поможет снимок. Но фотографировать лучше в естественной среде. Кроме того, на фото должны быть видны как ножка, так и шляпка.

После того, как вы сфотографировали гриб, изображение нужно загрузить в приложение на смартфоне. Затем подождать пару секунд, и на дисплее появится результат. Например: «на фотографии с вероятностью в 71,1 процента изображен масленок».

В приложении собраны самые распространенные в нашей стране грибы. Коллекция по запросам пользователей постоянно пополняется.

Помимо «Справочника грибника», можно воспользоваться не менее популярными приложениями: «Энциклопедия грибов», «Грибы, ягоды, травы Free» и другими. Кстати, все они для операционной системы «Андроид» бесплатны. А вот владельцам новомодных айфонов придется раскошелиться на 500 рублей, чтобы воспользоваться программой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Разработчик программы Андрей Удовенко:

Идея создать такую платформу появилась давно, но в тот период не было технологических возможностей, чтобы задуманное воплотить в жизнь. Просто хотелось сделать удобный сервис, упростивший бы грибникам-новичкам задачу. Не всегда удается идентифицировать, какой именно гриб перед вами, а приложению понадобится пара секунд, чтобы выдать эту информацию. Отмечу, что популярность приложения резко растет с начала июля и падает к концу октября. А если говорить о днях недели, то наибольшее число скачиваний приходится на выходные дни.

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