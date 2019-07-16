Сергей Собянин утвердил пилотную программу повышения доходов малоимущих семей

16 июля мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства города принял постановление о запуске новой пилотной программы, в рамках которой планируется отработать и внедрить новую модель активной помощи семьям в преодолении бедности.

Проанализировав ситуацию, столичные власти выяснили, что в большинстве случаев бедность прямым образом связана с отсутствием у людей достойной работы и приличного заработка.

— Поэтому наиболее эффективной является помощь таким семьям в трудоустройстве, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В Москве самый низкий уровень безработицы — всего 1,2 процента. Однако есть люди, которые продолжают испытывать сложности с трудоустройством. Чаще всего трудности возникают у семей с детьми.

— С учетом этих факторов пилотная программа содержит набор мер по повышению конкуренто­способности и востребо­ванности на рынке труда и оказанию содействия в трудоустройстве для трудоспособных членов этих семей, — пояснили в мэрии Москвы.

Принять участие в новом проекте можно, если доход вашей семьи ниже прожиточного минимума в расчете на одного человека.

Помимо помощи в поиске работы участники смогут пройти профессиональную ориентацию и диагностику, профессиональное обучение, повысить квалификацию, пройти переобучение бесплатно с выплатой стипендии в размере 11,28 тысячи рублей в месяц. Также будут организованы различные полезные тренинги, мастер-классы и многое другое.

Важно отметить, что льготы, которые семья получала как малоимущая, будут сохранены.

Для участия в программе нужно обратиться в специализированный центр трудоустройства «Моя карьера».

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