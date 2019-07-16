Сергей Собянин: Завершена проходка тоннелей Некрасовской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 июля осмотрел ход строительства станции «Нижегородская» Некрасовской линии метро и принял участие в церемонии завершения проходки уникального двухпутного перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Нижегородская».

Прямо на глазах у десятков строителей и наблюдателей тоннелепроходческий щит-гигант «Виктория» диаметром 10 метров, который до этого использовался при строительстве железнодорожного тоннеля в Сочи, завершил проходку. Еще один большой и трудоемкий этап работы завершен.

Станция «Нижегородская» после завершения строительства войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская». По словам главы города, это один из двух ТПУ такого масштабного уровня. Второй — это «Деловой центр».

— На «Деловом центре» сходятся Большая кольцевая линия и МЦК, и на «Рязанской» тоже. Там примыкает радиальное направление железной дороги, метро, — сказал Сергей Собянин, отметив, что там, где строится сейчас станция «Нижегородская», тоже есть пересадки. — В результате четыре крупнейшие инфраструктуры, не считая дорожной, сходятся в одном месте.

Прямо на глазах у десятков строителей и наблюдателей тоннелепроходческий щит-гигант «Виктория» диаметром 10 метров завершил проходку Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Они, подчеркнул Сергей Собянин, формируют два крупнейших вокзала не только Москвы, но и страны по объему перевозок.

— В этом месте будет формироваться поток до 400 тысяч человек в сутки, — сказал он. — И вот в эту точку пришла сегодня тоннелепроходческая машина из Некрасовки.

Мэр рассказал, что тоннель, завершение проходки которого состоялось сегодня, будет двухпутным — это значит, что поезда будут ходить в обе стороны по одному тоннелю. Еще одной важной особенностью такого тоннеля является и безопасность.

— В случае поломки или аварии поезда время полной эвакуации пассажиров в двухпутном тоннеле составляет около 16 минут, в однопутном — почти 40 минут, — сказал глава города.

Станция «Нижегородская» после завершения строительства войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Он добавил, что работы еще очень много, но запуск второй очереди Некрасовской линии очень ждут жители Некрасовки и Люберец. А еще Некрасовская ветка поможет существенно разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию метро, сделав поездки по ней более комфортными.

— Это важнейшее направление работы, поэтому метростроевцы будут делать все возможное, чтобы запустить новые станции как можно раньше, — подчеркнул Сергей Собянин. — Основные строительные работы предполагается завершить уже в этом году.

Один из тех, кто принимает участие в строительстве Некрасовской линии — Евгений Продан, руководитель строительства дирекции метро-3 компании «Мосинжпроект». В сфере строительства метро он работает с 2011 года, участвовал в создании новых станций Бутовской линии и Калининско-Солнцевской линии.

— Сегодня для меня судьбоносный момент, — признается он. — На этом этапе работа 10-метровых щитов заканчивается, и я могу временно вздохнуть с облегчением, что мы обеспечили сохранность всех инженерных сооружений города.

На фото: руководитель строительства дирекции метро-3 компании «Мосинжпроект» Евгений Продан (справа) с сыном Виктором (слева) Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Завершение работы щита Евгений встретил не один, а вместе с сыном Виктором. Он тоже работает на стройке метро.

— Пока он простой рабочий, как и я когда-то начинал, — рассказал Евгений.

21-летний Виктор Продан учится в МАДИ на инженера, а летом, пока занятий нет, трудится вместе с отцом.

— Я хотел, чтобы он именно обычным рабочим пошел, чтобы понимал, что это — нелегкий труд, — добавил Евгений.

После завершения работ на Некрасовской линии метро будет девять станций. Ветка протянется от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская» в начале Рязанского проспекта, а далее за МКАД — в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

В общей сложности введение новых станций изменит качество транспортного обслуживания более миллиона человек — жителей юго-востока Москвы, Люберец и других близлежащих городов Московской области.

Читайте также: Шесть станций Московского метрополитена построят до конца года