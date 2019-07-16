Конкурс «Отцы и дети»
Дважды в год в семье Плехановых происходит событие, которое отодвигает на второй план все текущие заботы. Мама Светлана, папа Дмитрий и дети Мария, Михаил и Анастасия откладывают дела, наряжаются и едут на семейную фотосъемку. Для чего? Чтобы хранить фото в красивых альбомах, дарить родным на память, ностальгировать и, конечно, чтобы выигрывать конкурсы. А в конкурсах эта активная семья знает толк. Можно сказать, что состязания — это семейное хобби.
Старшая дочь Анастасия играет на скрипке, занимается хип-хопом, участвует в школьных конкурсах и олимпиадах. Не так давно она выиграла путевку в Артек. Средняя дочка Мария занимается спортивной акробатикой. Младший брат Миша пока наблюдает и болеет за сестер. Но это только пока!
Мы хотим поддержать крепкие и дружные московские семьи, в которых не только внешнее сходство, но и лучшие качества характера передаются от отца к сыну.
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