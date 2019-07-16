Сергей Собянин наградил многодетные семьи Москвы знаком «Родительская слава»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение наградить 19 многодетных семей знаком «Родительская слава». Распоряжение об этом он подписал 16 июля на заседании президиума столичного правительства.

Почетный знак могут получить родители или усыновители, которые на постоянной основе проживают в Москве не менее 10 лет и состоят при этом в официальном браке. Если семья неполная, то награду может получить один из родителей/усыновителей, который воспитывает или воспитал пять и более детей.

— В 2019 году были награждены 19 многодетных семей (37 родителей), в которых родились и воспитываются 118 детей, — рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

Отметим, что в четырех семьях растут восемь детей, в двух семья — семь ребят, в семи семьях — шестеро детей и в шести семьях — пятеро детей.

Помимо почетного знака одна из семей получит едино­временное финансовое поощрение в размере 200 тысяч рублей из бюджета города.

Кстати, сейчас в Москве проживают 149 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 376,1 тысяча детей. За последние 10 лет число многодетных семей в столице выросло более чем вдвое.

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