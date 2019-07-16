Мемориальный храмовый комплекс появится на юго-востоке Москвы
Мемориальный храмовый комплекс в честь святых мучеников Анатолия и Протолеонана будет построен на территории парка имени Артема Боровика, что находится в столичном районе Марьино. Об этом 16 июля сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По его словам, строительство должно завершиться до июля 2021 года. Мемориальный комплекс в Марьино будет возведен в память о воинах, погибших на полях великой Отечественной войны. Храм рассчитан на 500 прихожан.
Там же разместят воскресную школу и приходской дом. Кроме того, на территории Мемориального комплекса возведут храм — часовню святого праведного отрока Артемия Веркольского в память о погибших военных корреспондентов, передает Информационный центр правительства Москвы.
Проект по строительству будет реализовываться за счет пожертвований.
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