Три вывода, которые мы сделали после флешмоба про старение

Ленты соцсетей буквально завалены «постаревшими» пользователями. Звезды подхватили моду. Зачем?

Все слишком просто: загружаешь в приложение только что сделанное фото и превращаешься из красавчика в бодрого старика.

Чаще всего на себя в пожилом возрасте хотят посмотреть мужчины средних лет: вот их мимические морщины углубляются, голова лысеет или седеет, щеки обвисают, но улыбка (зубы!) и блеск глаз остаются неизменными. Нехитрая статистика моей ленты показала, что женщины пока не готовы смотреть на свои морщины. Да и программа комплиментарно относится к фигуре, затрагивая только лицо и волосы, не влияя на руки, колени и объемы талии. При этом молодые девушки смеются над результатами, понимая, что это условное изображение, аватар, а женщины старше 30 говорят, что еще успеют насмотреться на старушек в зеркале.

Так легко в тридцать лет, не сталкиваясь со сколь-нибудь серьезными хроническими заболеваниями, загрузить свое фото и увидеть себя бодрым старичком лет 70–80 и… успокоиться. Мол, старость еще не скоро. Но флешмоб и комментарии пользователей наводят на определенные мысли.

Что говорит нам этот флешмоб?

Вывод первый. Старость становится модной, мы перестаем ее бояться. Парадокс, но в эпоху мифа о «вечной молодости» мы все равно стремимся к недоступному и хотим знать себя даже с неприглядной стороны, чтобы потом посмеяться. Помните эти приложения, позволяющие превратить женщин в мужчин, и наоборот? Тут то же самое с одной оговоркой: постареем мы все, как бы ни хорохорились, но морально можем начать готовиться к своей визуальной немощности уже сейчас. Не зря флагманами флешмоба стали резиденты «Камеди Клаб» — звезды, которые «торгуют» лицом.

Лицо сегодняшнего поколения — певица Ольга Бузова Фото: https://t.me/kureelka

Вывод второй. Общество не умеет себя контролировать. Взрывная мода на приложения, мемы, картинки проходит очень быстро, и многим нужно крикнуть в вечность «Я актуален!», «Я в теме и держу руку на пульсе!». Но вообще-то кидаться на каждый тренд и одинаково активно обсуждать физическое состояние Меркель, отношения США и Китая, новую серию популярного сериала и новое приложение, параллельно жалуясь на жизнь, как-то странно.

Вывод третий. Сетевые медиа, мобильные приложения становятся все ближе, хотя необходимости в них все меньше. Раньше ведь как было? В телефоне и карты, и расписания транспорта, и мобильный банк, и спорттрекеры, счетчик калорий и еще уйма всяких полезностей. А сейчас? Кроме обязательных значков соцсетей множество фоторедакторов, онлайн-кинотеатров и прочей сублимированной ерунды. Мы хотим все и сразу, не умея отсеивать и ранжировать. Как говорила Виктория Токарева: «У дурака все — или главное, или второстепенное».

У нас сейчас все — главное: пост резидента популярного шоу, рецепт пирога, глубокомысленная цитата блогерши, обзор сериала и так далее, и так далее. Это называется простым русским словом — «помойка».

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