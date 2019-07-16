«Рома» может арендовать защитника «Зенита»
• 18:12 • 16 июля 2019
Поделиться:
0
doc768x8aympqa1mpxy1gqn
Маммана перешел в «Зенит» два года назад
Фото: fc-zenit.ru
Итальянская «Рома» интересуется возможностью аренды защитника «Зенита» Эмануэля Маммана с опцией последующего выкупа.
Сообщается, что «Зенит» не хотел бы расставаться с игроком. В то же время аргентинец хотел бы иметь регулярную игровую практику, а в петербургском клубе он не попадает в основной состав, сообщает издание «Невские новости».
Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Лиона». Стоимость перехода составила 16 миллионов евро.
Читайте также: Нападающий «Зенита» Антон Заболотный покинет клуб
Теги:
19:0416 июля 2019
19:0216 июля 2019
18:4616 июля 2019
18:4316 июля 2019
18:2816 июля 2019
18:2416 июля 2019
18:0116 июля 2019
17:3316 июля 2019
17:2516 июля 2019
17:2416 июля 2019
17:1216 июля 2019
16:4916 июля 2019
16:3216 июля 2019
16:1616 июля 2019
16:1216 июля 2019
16:0616 июля 2019
15:5316 июля 2019
15:5216 июля 2019
15:4716 июля 2019
15:3716 июля 2019
15:2616 июля 2019
15:0616 июля 2019
14:5816 июля 2019
14:4316 июля 2019
14:3416 июля 2019
14:2816 июля 2019
14:2516 июля 2019
14:0416 июля 2019
13:5116 июля 2019
13:3916 июля 2019
13:2816 июля 2019
13:1816 июля 2019
12:5916 июля 2019
12:4016 июля 2019
12:3816 июля 2019
12:2716 июля 2019
12:2716 июля 2019
12:1716 июля 2019
12:0716 июля 2019
12:0316 июля 2019
12:0216 июля 2019
11:3916 июля 2019
11:2716 июля 2019
11:1016 июля 2019
11:0316 июля 2019
10:3716 июля 2019
10:3516 июля 2019
10:2116 июля 2019
10:0516 июля 2019
09:5516 июля 2019
09:3216 июля 2019
09:2516 июля 2019
09:0916 июля 2019
08:5116 июля 2019
08:3716 июля 2019
08:1516 июля 2019
06:5516 июля 2019
06:3416 июля 2019
06:1416 июля 2019
05:5416 июля 2019
05:3316 июля 2019
04:5616 июля 2019
04:3716 июля 2019
03:4416 июля 2019
03:1816 июля 2019
02:5616 июля 2019
02:3816 июля 2019
02:1516 июля 2019
01:5416 июля 2019