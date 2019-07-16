Политолог: В информационной блокаде Зеленского заинтересована украинская элита

Близкий круг украинского президента Владимира Зеленского защищает главу государства от внешнего мира, чтобы исключить возможность общения с другими людьми. Об этом газете «Украинская правда» сообщил источник правительства, предпринимавший попытки связаться с главой государства. По данным журналистов, глава администрации Андрей Богдан сейчас контролирует практически всю коммуникацию украинского лидера. «Вечерняя Москва» узнала у политологов, почему окружение президента прибегает к таким методам.

— Любая администрация любого президента занимается тем, что организует коммуникацию и необходимые контакты, отсеивая все неважное. Это заявление об ограничении общения похоже на инсинуацию в преддверии парламентских выборов, — считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Однако генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что информационная блокада есть и в ней заинтересована элита.

— Лидер обычно мало информирован, и это самая большая проблема. Даже если нет людей, которые ставят барьер, то все равно информация фильтруется. Ее объем так велик, что в ней можно утонуть. А что касается молодого президента, не имеющего политического опыта и своей команды, то между ним и внешним миром построить барьер очень просто.

Журавлев отметил, что у подобной практики есть свои риски.

— В результате Зеленский знает только то, что ему рассказывают, поэтому им можно легко управлять. Когда избиратели голосовали за него, они голосовали за изменения. Но в украинской элите много людей, которым не хочется, чтобы что-то менялось. Перемены для них опасны, так как конкретные ее представители не останутся наверху. Потому они стараются преобразовать активность президента в безопасные для себя формы. И информационная блокада — прекрасный для этого инструмент.

Детали

27 июня Зеленский заявил, что узнает о «международных шагах» Украины из Интернета, так как глава МИД Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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