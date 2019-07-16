Предприниматели арендовали 170 нестационарных точек в парках столицы
Предприниматели на территории парков Москвы с января по июль 2019 года арендовали 170 нестационарных торговых точек.
Такая возможность у них появилась благодаря аукционам. Данную информацию 16 июля сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.
— Открытые аукционы помогли и паркам, и предпринимателям выстраивать понятные долгосрочные отношения, когда бизнес может инвестировать с далеким прицелом, а парки — повышать качество обслуживания, — цитирует главу ведомства Геннадия Дегтева Информационный центр правительства Москвы.
Также в Департаменте по конкурентной политике рассказали, чем парковые нестационарные объекты хороши для представителей малого бизнеса. В числе преимуществ такого вида торговли приводятся приемлемая цена, долгосрочная аренда и самостоятельный выбор локации.
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