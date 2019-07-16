Председатель Мосгордумы предложил запретить фото с «моделями поневоле»
В Мосгордуме проработают вопрос об установке ответственности для фотографов, которые используют животных в качестве «моделей» на улицах города. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
С просьбой обратить внимание на этот вопрос к парламентарию ранее обратились горожане. В летний период москвичам порой предлагают сделать памятное фото с дикими экзотическими животными или птицами. Такая услуга доступна не только на различных курортах, но и на улицах столицы, а также в парках.
При этом владельцы диких животных чаще всего плохо ухаживают за ними. Не выдерживая сильных нагрузок, «модели поневоле» едва ли доживают до конца сезона.
Как отметил Алексей Шапошников, Мосгордума готова взять этот вопрос в проработку. Однако решаться он должен на федеральном уровне.
Опираться столичные парламентарии будут на положения закона об ответственном обращении с животными, который ранее приняла Госдума РФ. В качестве одной из мер наказания для фотографов, которые нещадно эксплуатируют животных, — уголовная ответственность.
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