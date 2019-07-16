Геннадий Малахов предложил альтернативу быстрому перекусу
• 18:27 • 16 июля 2019
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Лучшей альтернативой быстрому перекусу Малахов посчитал домашнюю еду, которую можно брать с собой в контейнерах или термосах
Фото: Скриншот видео передачи «Вечерний Ургант»
«Народный доктор» Геннадий Малахов предложил замену батончикам, сэндвичам и газировкам. По мнению эксперта, лучше всего брать с собой напиток в термосе.
— Я думаю, лучше всего брать с собой чай в термосе. Я обычно завариваю шиповник, сахар и мед, — рассказал Малахов.
Что касается еды, то покупать ее следует только в проверенных местах.
— Будете смеяться, но у меня есть такое место на Казанском вокзале — это шаурмечная. Я беру там шаурму и все время очень доволен, — поделился народный эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».
Лучшей альтернативой быстрому перекусу Малахов посчитал домашнюю еду, которую можно брать с собой в контейнерах или термосах.
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