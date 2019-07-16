Сеть кафе здоровой еды приостановила работу после отравления 28 москвичей
Сеть кафе Healthy food, выпускающая продукты здорового питания, остановила производство и инициировала проверку после сообщений о массовом отравлении москвичей едой организации, которую они получили из вендинговых автоматов. Об этом сообщил представитель компании Валентина Черных.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отравлении едой около 28 офисных работников столицы. Продукция приобреталась через автоматы в бизнес-центрах. В результате в шести административных округах по 20 адресам столицы были госпитализированы 17 человек с подозрением на сальмонеллез. В ведомстве при этом выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству готовой продукции компании под брендом Healthy food.
По словам Черных, для организации данный прецедент стал абсолютной неожиданностью, поскольку Healthy food дорожит своей репутацией.
— Нами было принято решение временно приостановить производство, как только поступила первая информация. Мы сразу же начали масштабную проверку производства и сырья с участием независимых экспертов, — подчеркнули в компании. Об этом пишет РИА Новости.
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