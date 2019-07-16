Службы ЖКХ Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
ГУП «Мосводосток» на территории столицы перешел на усиленный режим работы. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в городе, в том числе – с обильным выпадением осадков.
На усиленный режим работы 16 июля перешли 1,2 тысячи сотрудников «Мосводостока». Специалисты обеспечивают бесперебойную работу водоотводящей столичной системы и ликвидируют скопления воды на территории Москвы.
- На улицы города выехало около 210 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей, - рассказали «Вечерней Москве» сотрудники пресс-службы «Мосводостока».
Отмечается, что, в случае возникновении скоплений воды на дворовых территориях города, в период выпадения осадков жители могут подать заявку на откачку воды по телефону: 8-495-657-87-03.
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