«Карьера Шараповой подходит к концу»: молодые спортсменки вытесняют известных теннисисток
• 19:18 • 16 июля 2019
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Перемены связаны с появлением более молодых спортсменок в теннисе
Фото: Официальный Instagram-аккаунт Марии Шараповой/@mariasharapova
Российская теннисистка Мария Шарапова может скоро завершить карьеру. Такое мнение высказала бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт.
— В женском теннисе ожидаются перемены. У Серены Уильямс еще остались пара лет в запасе, карьера Марии Шараповой подходит к концу, — отметила Шетт.
По ее мнению, перемены связаны с появлением более молодых спортсменок в теннисе. В частности, поражают успехи 15-летней американки Кори Гауфф, которая недавно смогла дойти до 1/8 Уимблдонского турнира. Юная теннисистка в будущем сможет попасть в топ-10, топ-5 или даже стать первой ракеткой мира, пишет издание Tennis World USA.
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