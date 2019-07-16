Мосгорзбирком рассматривает все обращения кандидатов и избирателей без исключения

Специалисты Мосгоризбиркома рассматривают все поступившие обращения и заявления от кандидатов в депутаты Мосгордумы VII созыва и избирателей без исключения. 16 июля об этом сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

— В связи обращениями, в том числе в социальных сетях, Мосгоризбирком поясняет, что каждая жалоба была отработана и сверена с результатами работы рабочей группы окружной избирательной комиссии, — поясняет пресс-служба. — Так, например, в социальных сетях кандидата Соболь и ряда других людей распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей, как И. Азар и М. Ширвиндт, оставивших подписи за кандидата по 43 избирательному округу — Соболь Л.Э.

Данная информация не была подтверждена, поэтому подписи Мосгоризбирком признал недостоверными.

— В случае подписи избирателя Шейниса В.Л., оставленной в поддержку кандидата Русаковой Е.Л., подпись признана недействительной по причине нарушения сборщиком заполнения подписного листа, предусмотренного части 7 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы, — привели еще один пример специалисты комиссии. — Сборщик написал за избирателя дату проставления подписи.

Однако по действующему законодательству избиратель должен лично заполнить все сведения, поставив дату и подпись.

— Также, кандидат Русакова высказала претензию по подписям двух избирателей, чьи подписи были признаны недостоверными. Подписи этих двух избирателей есть в подписных листах, но не были учтены в связи с допущенными сборщиками ошибками. Сведения о Подплеловой Ольге были внесены в подписной лист за кандидата Русакову как «Подопелова», что фактически являются совершенно разными фамилиями, — отметили в Мосгоризбиркоме.

Специалисты также подчеркнули, что избирательные комиссии всегда трактуют все сомнения в пользу кандидата.

— В итоговые протоколы, выданные кандидатам на руки, вошли лишь те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы или устранены, — заключили в пресс-службе.

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