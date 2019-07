Три российских истребителя вошли в топ-5 самых быстрых за историю авиации

Аналитики из Америки составили рейтинг пяти самых быстрых истребителей за исторю мировой авиации. В него вошли три российских военных самолета.

Первое место в рейтинге занимает истребитель армии США – беспилотник Boeing X-37. Этот самолет может развивать скорость до 25 Маха в верхних слоях атмосферы.

На второй позиции расположился российский истребитель МиГ -25. Он находился на вооружении армии РФ до 2013 года. Его максимальная скорость составляет до 3,2 Маха. «Бронза» в свою очередь досталась «американцу» F-15E Strike Eagle.

На четвертом и пятом местах находятся отечественные самолеты МиГ-31 и СУ-27. Они могут развивать скорости до 4817 и 4017 километров в час соответственно. Рейтинг опубликовал американский портал We Are The Mighty.

