Использование военнослужащими гаджетов предложили приравнять к дедовщине
Министерство обороны Российской Федерации разработало документ, предполагающий внесение изменений в дисциплинарный устав Вооруженных сил. Все они будут касаться действий, которые дополнят перечень грубых дисциплинарных проступков.
В частности, таковыми предложили считать использование «электронных изделий бытового назначения», которые позволяют пользоваться Интернетом, снимать фотографии, записывать видео или аудио.
Далее следует перечень действий, связанных с распространением той или иной информации в СМИ или в Сети.
Например, грубым дисциплинарным проступком может стать публикация сведений, позволяющих определить принадлежность военных и призванных на военные сборы россиян к Вооруженным силам, установить местонахождение служащих или же членов их семей в определенный период. Также под запретом распространение информации об участии в боевых действиях, контртеррористических операциях и не только.
Отметим, что вышеперечисленные проступки предложили приравнять к дедовщине, самовольному оставлению воинской части, нарушению правил пользования оружием.
Таким образом, использование гаджетов и другие нарушения могут привести к аресту, выговору, понижению в звании, увольнению.
Проект президентского указа об изменениях опубликовали на официальном портале правовой информации.
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