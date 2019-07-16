Эксперты рассказали, почему тостовый хлеб становится все более популярным

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошел круглый стол «Тостовый хлеб и бутерброды на столах москвичей». Этот хлеб появился на наших столах относительно недавно — около 20 лет назад. В отличие от обычного хлеба, мякиш тостового обладает структурой паутинки. Благодаря этому растопленное сливочное масло или сыр не протекают, а равномерно пропитывают тост.

— Тостовый хлеб также вполне подходит для бутерброда. Одно из главных его отличий — возможность хранения больше 72 часов, — рассказывает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Этот хлеб, как уверяют эксперты, москвичи все чаще используют на пикниках, берут в путешествия и на рыбалку — ведь он долго не портится.

— Также тостовый хлеб активно используется для производства сэндвичей, которые сегодня продают по всей Москве в вендинговых автоматах, — рассказывает вице-президент РОСПиК Юрий Бондаренко.

В ходе дискуссии, разумеется, был поднят вопрос о безопасности этого продукта. Как выяснилось, ГОСТа на него нет — весь тостовый хлеб делается только по ТУ — техническим

условиям.

—Но не надо думать, что за безопасностью никто не следит. Этим занимается Роспотребнадзор, — пояснил Юрий Кацнельсон. — Надо понимать, что хлеб вообще один из самых безопасных продуктов. Ведь его готовят в печи, и все, что могло бы вызвать в нашем организме негативные последствия, погибает при высокой температуре.

Владелец пекарни «Главхлеб», технолог Роман Буняков, добавил, что тостовый хлеб набирает популярность из-за того, что его, как правило, едят горячим.

— Люди в течение многих поколений привыкли есть хлеб, который только что испечен, — рассказывает Роман. — А хлеб из тостера не просто горячий, но еще и с хрустящей корочкой!

Эксперт также дал совет, как выбрать качественный тостовый хлеб. Он должен быть хорошо пропечен. Корочка тонкая, но упругая. Мякиш — мелкопористый, тонкостенный. Пористость — равномерная, без пустот. Конечно, нужно обращать внимание и на хорошую сохранность — возможность длительной свежести.

Разумеется, во время дискуссии возник вопрос о консервантах — их нередко добавляют в тостовый хлеб.

— Я советую их не бояться. Все они проходят тестирование и допускаются к использованию в пищевой промышленности только после многочисленных проверок, — пояснил Юрий Кацнельсон.

Кандидат исторических наук Павел Сюткин посоветовал не бояться новых продуктов и блюд.

— Вспомните, когда-то мы и картфель не сажали. Его начали употреблять только при Петре I, — пояснил Павел Павлович. — Когда-то у нас не было ни винегрета, ни оливье. А теперь есть.

СПРАВКА

Тостовый хлеб нужен для сэндвичей. Их название происходит от титула Джона Монтегю, графа Сэндвичского. Он просиживал за картами круглые сутки и просил подавать ему холодную говядину между двумя ломтиками поджаренного хлеба, чтобы не прерываться на прием пищи и при этом меньше пачкать руки.

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