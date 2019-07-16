От антикварных салонов до недель моды: новый арт-квартал открылся в Гостином Дворе
В самом сердце столицы, рядом с парком «Зарядье», в помещениях Гостиного Двора открылся арт-квартал — новое культурное пространство. Пока тут работают только две музейные экспозиции: Музей моды и Музей Гостиного Двора, просторные анфилады которого заняли многочисленные арт-галереи.
— Новый культурный центр будет проводить антикварные салоны, ярмарки современного искусства, архитектурные и книжные выставки, недели моды и дизайна, — рассказала «Вечерней Москве» сотрудница арт-квартала Елена Вербина.
После закрытия Центрального дома художника многие художественные галереи переехали сюда. Не стала исключением и галерея Елены Хегай.
— Московское правительство предоставило нам совершенно новое пространство, причем в самом центре Москвы. Его нужно развивать, и у нас очень большие планы, — рассказала галерист.
Ее коллега — галерист Любовь Агафонова — также похвалила новое пространство, заявив, что у него большое будущее.
— На протяжении всей своей истории Гостиный Двор был и купеческим центром, и бомбоубежищем. В послевоенное время в нем размещались всевозможные бюрократические конторы, — перечисляет Агафонова. — И мне очень приятно, что теперь здесь находится моя галерея «Веллум». У этого нового арт-кластера большое будущее. Он может стать одним из самых популярных московских культурных центров. Очень хорошая идея правительства Москвы отдать это помещение именно культуре — не под гостиницу и не под торговый центр.
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