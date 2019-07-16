Рэпер LOne планирует подать еще один иск к лейблу Тимати
Защита российского рэпера Левана Горозии, известного как L'One, планирует заявить второй иск к лейблу звукозаписи Black Star и его основателям Павлу Курьянову и Тимуру Юнусову. Об этом сообщил представитель исполнителя Климент Русакомский.
Досудебная претензия озвучивает требование возместить убытки рэперу в размере 350 миллионов рублей.
— Этот иск вытекает из убытков, которые, возможно, причинены лейблом Black Star Левану, — сообщил адвокат.
Он объяснил, из чего сложилась озвученная выше сумма убытков.
— Она основана на размере тех сумм, которые вычитались из денег, поступающих от деятельности Левана, как некоторые расходы, — заключил защитник.
По его словам, несмотря на множество обращений, в Black Star не пояснили, на что были потрачены средства, которые приносил L’One. Отмечается, что из заработанной суммы сначала вычитались расходы, а после оставшиеся деньги делились на определенные проценты. После прекращения контракта рэпер запросил отчет по расходам, однако ответа не последовало.
— Хотим добиться выплаты средств, которые Black Star почему-то вычитал с Левана. За аренду студий, съемки видеоклипов... Требуем полный отчет, — заявил Русакомский.
В Black Star пока никак не прокомментировали ситуацию, сообщает РИА Новости.
Напомним, L'One ушел из Black Star в марте 2019 года после семи лет сотрудничества.
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