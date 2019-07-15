Леван Горозия потребовал с Тимати 10 миллионов рублей

Леван Горозия подал в суд на лейбл Black Star, чтобы вернуть свой сценический псевдоним и вычтенные денежные средства.

Еще в июне рэпер L’One рассказал о том, что прекращает сотрудничать с лейблом. Несмотря на то, что артист хотел дружески попрощаться с Тимати и его коллегами, реальность оказалась несколько иной.

Сам Юнусов говорит о том, что Горозия подписал контракт, согласно которому песни и псевдоним являются собственностью Black Star. Музыкант не согласился с Тимати и решил подать на него в суд.

— Наша позиция такова: на что соглашались, то и должно исполняться, — говорит юрист. — По агентскому договору, Леван нанял продюсерский центр для раскручивания. За это представители второй стороны брали свою долю. Естественно, им доставалось больше, чем моему клиенту. Сейчас мы просим признать за Горозией право на все его произведения. Не понимаю, на каком основании в Black Star решили, что им передали авторство? — рассказал адвокат Горозии.

Адвокат, также, отметил, что лейбл должен выплатить артисту порядка 10 миллионов. Эта сумма складывается из платы за аренду студий и съемки видеоклипов.

Когда разбирательство только начало набирать обороты, Тимати обратился к Горозии с ответными словами.



— Подписывая контракт, ты читал пункт про то, что весь контент, произведенный за эти годы, — собственность компании. Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет. Ты вышел в медиаполе, нет проблем, можем и так. И еще! у тебя никто ничего не забрал. Это априори не твое, Лева. Ты просто этого так и не понял, — заявил Юнусов.

В связи с тем, что конфликт приобрел большие масштабы, коллеги артистов начали комментировать ситуацию, пытаясь объяснить суть разногласий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иосиф Пригожин:

С точки зрения понятийном, в чем-то L’One прав. Просто он рассчитывал на какую-то дружбу, а там был чистый бизнес. Когда он подписывал договор, то был романтиком, а у Тимати романтизм отсутствует. Он — бизнесмен, и его задача — зарабатывать деньги.

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