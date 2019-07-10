Патентный юрист рассказал, кто прав в судебном споре между Тимати и LONE

На днях репер, известный под псевдонимом LʼOne (настоящее имя Леван Горозия) подал в суд на музыкальный лейбл «Black Star», его владельца Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и гендиректора Пашу (настоящее имя Павел Курьянов). Это значит, что полюбовно договориться не удалось.

Горозия хочет добиться права выступать под псевдонимом L'One и исполнять песни, которые он выпустил до ухода из Black Star.

История «именных» скандалов

За последнее время «Black Star» пережил сразу несколько эпизодов, связанных с проблемой авторства имен артистов. Так, Кристина Си (Кристина Саркисян) ушла из «Black Star» в марте 2018 года. Через год она выпустила новую песню под своим псевдонимом, но ее заблокировали на Apple Music. Исполнительница говорила, что лейбл зарегистрировал ее псевдоним как торговую марку без ее ведома. Она собиралась судиться с «Black Star». Сейчас на YouTube ее музыка выложена под псевдонимом Krissy.

В апреле этого года «Black Star» покинул Егор Крид, также лишившись права на сценический псевдоним. Поговаривали, что один бизнесмен выкупил у Тимати товарный знак «Крид». Однако, Тимати и Крид опровергли эту информацию, рассказав, что смогли договориться «полюбовно».

«Именные» скандалы на нашей эстраде — не новелла. Когда-то, более десяти лет назад, Дима Билан судился за право носить свое имя с вдовой бывшего продюсера Юрия Айзеншписа и олигархом Виктором Батуриным.

Мнение юриста

Кто же прав — артист или компания, которая зарегистрировала имя музыканта как товарный знак и теперь предъявляет права на творчество музыканта? Юрист и патентный поверенный Карен Мусаелян объяснил «Вечерней Москве», на чьей стороне правда в битве «имен» между Тимати и L'One.

— Если убрать все эмоции и побочные рассуждения, то все сводится к вопросу: можно ли законно забрать у артиста псевдоним, зарегистрировав его в качестве товарного знака? Причем речь идет не просто о псевдониме, а о праве лица на имя. Безотносительно селебрети: а может ли любой человек потерять право на имя, если кто-то решит зарегистрировать его как товарный знак? С точки зрения закона, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим и фамилию и собственно имя, а также отчество. Это же касается и псевдонимов.

— Что входит в право автора на имя?

— Право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, без указания его, то есть автономно, или под псевдонимом или без указания имени, то есть анонимно. Такие права неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

— Имя — это нематериальное благо, как закон регулирует этот момент?

— Право на нематериальные блага приравнивается к другим правам — например, к праву на жизнь, здоровье, достоинство, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, свободу передвижения (Гражданский кодекс РФ). Отчуждение, то есть продажа данных прав в силу закона, невозможна.

— А почему тогда судятся именно из-за продажи?

— Артист, даже если захочет, не сможет продать имя или псевдоним. Так же, как нельзя продать кому-то свою жизнь, здоровье или свободу. Когда выносили решение по делу Димы Билана, то суд сказал, что «нематериальные блага неразрывно связаны с личностью их носителя, что означает невозможность их отчуждения».

В результате, становится очевидно, что никто не вправе лишить артиста его псевдонима ни под каким предлогом.

— Почему тогда стали возможны все эти споры и суды?

— Дело в том, что артист имеет право разрешить использовать его псевдоним лейблу, с которым сотрудничает. Но такое действие должно быть под контролем артиста. И использование псевдонима со стороны компании должно исключать злоупотребление правом. То есть только в целях популяризации и содействия деятельности артиста – в рекламных роликах, постах, на пресс-конференциях.

Но, подчеркиваю, это односторонний акт со стороны артиста. А значит, он вправе отозвать свое согласие на использование своего псевдонима и имени.

— Может ли компания зарегистрировать на себя псевдоним как товарный знак?

— Может, с согласия артиста. Но по закону такая регистрация не дает права запрещать в дальнейшем артисту заниматься творчеством под своим псевдонимом. Повторюсь, артист вправе отозвать свое согласие на пользование именем.

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