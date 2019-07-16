Уфолог из России назвал «чудиками» тех, кто планирует штурм «Зоны 51»

Учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов прокомментировал планы американцев «штурмовать» военную базу «Зона 51». Он сказал, что эта инициатива — не более чем «хайп в Сети».

Стоит отметить, что акцию в Америке по сбору добровольцев для участия в «штурме» военной базы запустили в социальных сетях. По легенде, в «Зоне 51» спрятаны доказательства посещения Земли инопланетянами, а по другой версии там находятся сами гуманоиды.

В настоящее время на «штурм» записались более миллиона человек.

Курбатов назвал участников акции «диванной армией».

— Жажда штурмовать зону — это по большей части хайп в Сети, диванная армия, нынешние цифры не показатель. Какие-то чудики, конечно, найдутся и попрутся, — заявил уфолог в разговоре с журналистами РИА Новости.

Он отметил, что для снятия общественного напряжения можно было бы просто провести на базе день открытых дверей, показать ее людям.

Курбатов, однако, не исключает проведение в «Зоне 51» исследований, подчеркивая, что уфология — это вопрос государственной безопасности, поэтому любую гипотетически опасную территорию стоит изучать с привлечением должного количества ресурсов.

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