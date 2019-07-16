Стала известна причина смерти музыканта Игоря Извекова
• 21:57 • 16 июля 2019
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Причиной смерти Игоря Извекова назвали инфаркт
Фото: Сайт «Ваш репетитор»
Сестра музыканта, композитора и звукорежиссера Игоря Извекова Полина рассказала о причинах смерти артиста. По ее словам, у мужчины случился инфаркт.
Как сообщалось ранее, тело Извекова обнаружили в квартире 15 июля. На нем, по обнародованным данным, не было видимых телесных повреждений.
— У Игоря случился инфаркт. Прощание состоится 18 июля в 14:30 в крематории Митинского кладбища, — передает ТАСС слова сестры музыканта.
Напомним, что Игорь Извеков в качестве звукорежиссера принимал участие в работе над музыкальными альбомами Михаила Боярского, Елены Суржиковой и Руслана Неврединова.
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