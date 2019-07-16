Спрос на трехкомнатные квартиры в столице резко вырос

О востребованности формата у покупателей свидетельствует и выросший чек сделки. За год средняя стоимость продажи трехкомнатной квартиры в регионе увеличилась на 18 процентов, до 190 тысяч рублей за квадратный метр.

При этом многокомнатное жилье чаще всего приобретают большие семьи, для которых важно наличие социальной инфраструктуры в шаговой доступности. Если же ее не хватает, такие квартиры могут стать балластом для ЖК.

Сегодня доля трехкомнатного жилья на первичке — 22 процента. В Москве уровень их присутствия в предложении за год существенно не изменился и равен 22 и 19 процентов соответственно. А вот в Подмосковье трешек стало на 3 процента меньше, 22 процента от всех квартир.

— Объекты больших метражей в масс-маркете невыгодны для застройщиков, ведь чем больше площадь квартиры, тем ниже стоимость ее квадратного метра, — объясняет «ВМ» начальник отдела продаж департамента новостроек риелторской компании Юрий Лебедев. — Поэтому девелоперы делают упор на жилье с одной или двумя комнатами, а также на студии, тогда как количество многокомнатных квартир обычно не превышает 10 процентов от общего числа лотов в ЖК. В случае заинтересованности покупателя в просторной жилплощади застройщик может предложить ему объединить двушку с однокомнатной квартирой или студией.

Еще один тренд рынка — снижение площади квартир на первичке. Так, если в 2015 году метраж однушки достигал в среднем 40–45 кв. метров, то сейчас всего 30–35 «квадратов». Похожий процесс произошел и с многокомнатными объектами. Раньше их площадь могла доходить до 150 кв. метров, сегодня она редко превышает отметку в 100 «квадратов».

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра

— Тем не менее спрос на трехи многокомнатные квартиры будет сохраняться, особенно среди покупателей семейных, — убежден вице-президент российской гильдии риелторов Константин Апрелев. — Дело в том, что, покупая жилье, да еще в ипотеку, люди всегда смотрят в будущее. Ну хорошо, приобрели мы сегодня жилье. Сделали хороший ремонт, переехали. Это, согласитесь, серьезные затраты времени, нервов и денег. А через год у нас в семье пополнение — еще один ребенок родился. Это значит, что нужно «расширяться», и нелегкий процесс выбора квартиры, ремонта и переезда придется проходить по новой! Люди такую перспективу прекрасно понимают, поэтому, что очевидно, сразу стараются приобрести жилье побольше — в расчете на увеличение состава семьи.

Чего ждать нам на жилищном рынке в ближайшем будущем? По мнению эксперта, в ближайшие годы резко уменьшится объем строительства.

— Дело в том, что с 1 июля Россия перешла на эскроу-счета: это когда деньги покупателей замораживаются на счете в банке до того момента, пока дом не будет сдан, — пояснил Константин Николаевич. — Эта схема покупателю крайне невыгодна. Вот он, допустим, купил квартиру в строящемся доме за семь миллионов рублей. А дом будет сдан только через два года. Деньги на счету «заморожены», т.е. процент на них не начисляется. Разумеется, покупателю это невыгодно. Ведь за два года, положив семь миллионов на депозит, он может получить еще миллион рублей! Поэтому покупать будет выгодно не строящееся, а уже готовое жилье. И строящегося автоматически станет меньше. Особенно с учетом того, что предложение на московском рынке сейчас уже в 3–5 раз превышает спрос. Будут покупать то, что уже есть в продаже.

Эксперт также ждет плавного, в пределах инфляции, роста цен на столичную и подмосковную недвижимость.

Читайте также: Гильдия риелторов назвала три причины роста спроса на ипотеку среди москвичей