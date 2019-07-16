Гильдия риелторов назвала три причины роста спроса на ипотеку среди москвичей

Жители столицы заключили 42 372 договора. Об этом сообщило управление Росреестра по Москве. Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает рост числа ипотечников закономерным.

— Ну, во-первых, в первом полугодии на рынке появилось много новых новостроек и, поскольку рынок перенасыщен, немалая часть проектов предлагалась со скидками, — пояснил эксперт. — Вторая причина — ипотечные ставки относительно стабильны. Третья — изменилась психология москвичей. Ипотека стала считаться нормальным способом улучшения жилищных условий. Мы просто к ней привыкли. Люди думают: «Многие взяли кредит, и я не побоюсь».

Как пояснил Константин Апрелев, наметился и еще один тренд. Если раньше москвичи брали ипотеку на первую квартиру, то сейчас — все чаще, чтобы «расшириться».

— В семье, например, родился еще один ребенок. Нужна дополнительная комната. Люди берут ипотеку, переезжают, а потом продают старую квартиру и ипотеку частично гасят, — рассказал эксперт. — Разумеется, такой вариант значительно менее рискованный: есть подстраховка в виде старой квартиры.

А еще, как считает Апрелев, важно учитывать состав нынешних ипотечников:

— Несколько лет назад это были в основном бизнесмены и успешные менеджеры. Сейчас, когда экономическая ситуация неблестящая, кредит на квартиру берут в основном те, у кого доходы не снизились. А именно — чиновники и сотрудники госкорпораций. У них все более или менее хорошо и стабильно, эти люди уверенно смотрят в будущее.

Кстати, брать ипотеку выгодно. Центробанк снизил ключевую ставку, а значит, и кредиты, вероятно, начнут дешеветь. А цены на жилье растут не выше уровня инфляции.

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