Ангела Меркель поздравила с избранием нового председателя Еврокомиссии
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила с назначением на пост председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая до 17 июля продолжит занимать должность министра обороны ФРГ.
Данную информацию в социальных сетях опубликовал председатель правительства страны Штеффен Зайберт.
— С ее назначением Европейскую комиссию впервые возглавит женщина-председатель и впервые более чем за 50 лет во главе органа исполнительной власти Евросоюза окажется немка, — приводит Зайберт слова Меркель в Twitter.
Отметим, что Урсула фон дер Ляйен будет занимать пост председателя Еврокомиссии в течение следующих пяти лет. За ее кандидатуру проголосовали 383 депутата.
Добавим, что экс-министр обороны ФРГ вступит в новую должность в конце октября 2019 года, когда закончатся полномочия действующего руководителя Еврокомиссии.
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