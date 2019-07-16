Конкурс топиарного искусства прошел в парке искусств «Музеон»

Мероприятие впервые проводилось в рамках фестиваля Moscow Flower Show в столичном парке искусств «Музеон» и получилось по-настоящему интернациональным: в нем участвовали не только наши соотечественники, но и граждане Германии и Таджикистана. Все они — мастера своего дела: агрономы, профессионалы топиарной стрижки, специалисты ландшафтного дизайна.

Конкурс проходил в два этапа: сначала участники должны были выстричь спираль из двухметровой туи, а после — соорудить любые формы из предложенных растений. Для создания «великолепной спирали» мастера включили всю свою фантазию: одни сразу схватились за маленькие электрические пилы, другие по старинке орудовали садовыми ножницами, выверяя угол своего творения чуть ли не по линейке.

Справились с задачей участники тоже по-разному, и творения получились самых причудливых форм. Например, Амир Джалолзода, сотрудник воронежской ландшафтной студии, так обкромсал дерево, что от него остался только ствол, сиротливо обвитый узкой полоской зелени. У главного агронома одного из питомников Московской области Павла Уколова туя тоже вышла очень необычной: изящная обтекаемая спираль с плавными переходами.

А вот у мастера-самоучки Татьяны Гнилицкой фигура получилась пышной, объемной, похожей на какое-то диковинное пирожное. Девушка, в отличие от коллег, топиару нигде не училась.

— Стрижкой я занимаюсь около трех лет, — рассказывает Татьяна. — До этого была художником-модельером, шила, вышивала. Когда появился свой сад, заметила, что без регулярной стрижки деревья теряют форму, становятся неряшливыми, и потому начала их подрезать. Через какое-то время ко мне стали приходить люди, интересоваться работами и просить сделать так же. Вот так из дизайнера одежды я стала дизайнером садов.

Каких-то любимых форм у Гнилицкой нет.

— Мне интересно все, — говорит она. — Когда я прихожу на объект, мне не нужно диктовать, как придать растению форму. Я сама вижу в нем какую-то интересную фигуру, которую остается только выделить и подчеркнуть.

КОММЕНТАРИЙ

Йенс Крюгер, мастер-питомниковод, глава направления топиарной стрижки в немецком питомнике, участник конкурса:

— Организаторы московского фестиваля цветов — наши давние друзья. Они обратились к нам и попросили определить растения для конкурса и мастера-топиарщика. Очень хотелось посетить летнюю Москву, пообщаться с горожанами и коллегами, закрепить дружбу народов. Не важно, кого выберет жюри, — победит дружба!

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