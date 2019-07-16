Павел Глоба рассказал, кому надо быть осторожнее в августе
Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака будет сложнее всего в августе.
В последнем месяце лета сложности ожидают Овнов. Им придется тратить все свои силы на работу. Это может сказаться на отношениях с семьей и друзьями. Из-за нехватки времени Овны не смогут оказывать близким должного внимания. По словам астролога, наверстать упущенное представители этого знака смогут только в начале сентября.
Проблемы в карьере и личной жизни могут возникнуть в августе и у Тельцов. Для благоприятного решения всех вопросов им советуют заранее просчитать до мелочей все варианты развития событий. Но даже в этом случае Тельцам следует быть готовыми к различным неожиданностям и не самым благоприятным исходам, пишет портал «Экспресс-новости».
Напомним, ранее Павел Глоба назвал топ-5 самых раздражающих знаков зодиака.
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