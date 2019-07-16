Столичные школьники выберут будущую профессию на интерактивных занятиях

Организаторы подготовили для учеников экскурсии, лекции и спортивные мастер-классы.

Так, те, кто увлекается историей, могут принять участие в квесте «Загадки старинной Москвы» — его подготовили сотрудники Музея Москвы.

— Участники «Исторических суббот» узнают о быте и завоеваниях вятичей, познакомятся с историей средневековой Москвы, а также отгадают, какие игры были популярны в разные эпохи, — рассказали в пресс-службе департамента.

Кроме того, в рамках «Суббот московского школьника» пройдет экскурсия «История Москвы средневековой». На ней ребята смогут узнать, как менялся архитектурный облик города.

Не менее увлекательное путешествие в мир военной техники и оружия ждет посетителей Музея Победы. Школьникам расскажут об изобретениях Михаила Калашникова, покажут редчайшие образцы довоенной техники и расскажут о разработке автомобилей во время Второй мировой войны. А еще ребята смогут прочитать стихи и воспоминания сверстников о блокаде Ленинграда, посетить диораму «Курская битва», зал славы Центрального музея Великой Отечественной войны и мастер-класс «Фронтовой треугольник».

Кроме того, благодаря проекту школьники смогут определиться с будущей профессией.

В этом им помогут в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках», где эксперты кадровой сферы расскажут, какие навыки будут востребованы на рынке труда через несколько лет. На мастер-классе специалисты по выбору профессии и психологи помогут каждому участнику составить индивидуальный профориентационный маршрут на новый учебный год.

В ближайшую субботу пройдут мероприятия и на «Бирже компетенций». Ее организует Международный институт бизнеса и управления. Там старшеклассники смогут узнать о производственных, учебных и ознакомительных стажировках. О том, как вести семейный бюджет, копить деньги и распределять финансы, расскажут в рамках «Финансовых суббот». Также школьники узнают о контроле финансов и государственных закупках.

Интересный мастер-класс пройдет и в школе № 1560 «Лидер». Принять участие в нем смогут все желающие — их научат языку программирования. Занятия проведет учитель информатики Иван Рузин, который поможет начинающим программистам создать свое первое приложение.

— Участники «Спортивной субботы» отправятся в один из спортивно-развлекательных парков, где под руководством тренера будут прыгать на батуте, заниматься на скалодроме, а также посетят веревочный парк и ниндзя-зону, — добавили в департаменте.

Посмотреть расписание можно на сайте проекта.

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