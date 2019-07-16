Сериал «Игра престолов» получил рекордное количество номинаций на «Эмми»
Стали известны номинанты американской телевизионной премии «Эмми». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте международной телевизионной академии.
Рекордное количество номинаций получил сериал «Игра престолов». Он поборется за награду сразу в 32 номинациях, поставив новый рекорд по числу номинаций. Ранее рекордсменом был сериал «Полиция Нью-Йорка», получивший 27 номинаций 25 лет назад.
На втором месте по количеству номинаций (20) расположился комедийный сериал «Чудесная миссис Мейзел», в котором главную роль сыграла Рэйчел Броснахэн. Тройку замкнул пятисерийный драматический сериал «Чернобыль» — 19 номинаций. Затем следуют «Субботняя ночь в прямом эфире» (18 номинаций), «Барри» (17 номинаций) и «Когда они видят нас» (16 номинаций).
Стоит отметить, что в одной из главных номинаций — «Лучший драматический сериал» — «Игра престолов» будет соревноваться с такими телешоу, как «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Лидерами по общему количеству номинаций среди стриминговых сервисов стали HBO (137), Netflix (117) и NBC (58).
Напомним, 71-ая церемония вручения «Эмми» состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.
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