Таксист сбил пешехода на юге Москвы
• 01:28 • 17 июля 2019
Поделиться:
0
doc7692ysoi9ar18chelnex
Пострадавшего передали медикам
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
В столичных правоохранительных органах подтвердили, что водитель автомобиля такси сбил пешехода.
Инцидент произошел на Каширском шоссе на юге Москвы. Пострадавшего передали медикам, водитель дал разъяснения по поводу случившегося.
Причину инцидента не называют, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что авария произошла на пересечении Рублевского и Аминьевского шоссе во вторник, 16 июля: столкнулись «газель» и кроссовер BMW.
Читайте также: Киркоров рассказал о деталях аварии с фурой
Теги:
02:4717 июля 2019
02:2517 июля 2019
01:5017 июля 2019
01:2817 июля 2019
00:4617 июля 2019
00:2017 июля 2019
23:5616 июля 2019
23:1916 июля 2019
22:1916 июля 2019
22:1816 июля 2019
22:0616 июля 2019
22:0116 июля 2019
21:5716 июля 2019
21:1116 июля 2019
21:0916 июля 2019
20:1816 июля 2019
19:5316 июля 2019
19:3216 июля 2019
19:1716 июля 2019
19:0416 июля 2019
19:0216 июля 2019
18:4616 июля 2019
18:4316 июля 2019
18:2816 июля 2019
18:2416 июля 2019
18:0116 июля 2019
17:3316 июля 2019
17:2516 июля 2019
17:2416 июля 2019
17:1216 июля 2019
16:4916 июля 2019
16:3216 июля 2019
16:1616 июля 2019
16:1216 июля 2019
16:0616 июля 2019
15:5316 июля 2019
15:5216 июля 2019
15:4716 июля 2019
15:3716 июля 2019
15:2616 июля 2019
15:0616 июля 2019
14:5816 июля 2019
14:4316 июля 2019
14:3416 июля 2019
14:2816 июля 2019
14:2516 июля 2019
14:0416 июля 2019
13:5116 июля 2019
13:3916 июля 2019
13:2816 июля 2019
13:1816 июля 2019
12:5916 июля 2019
12:4016 июля 2019
12:3816 июля 2019
12:2716 июля 2019
12:2716 июля 2019
12:1716 июля 2019
12:0716 июля 2019
12:0316 июля 2019
12:0216 июля 2019
11:3916 июля 2019
11:2716 июля 2019
11:1016 июля 2019
11:0316 июля 2019
10:3716 июля 2019
10:3516 июля 2019
10:2116 июля 2019
10:0516 июля 2019