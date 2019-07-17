Расписание электричек Казанского направления изменят на три дня
Пресс-служба Московской железной дороги информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания электропоездов Черустинской ветки Казанского направления.
Поскольку 17, 18 и 19 июля будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы, будет скорректирован график движения составов на участках Москва — Куровская, Москва — Егорьевск-2, Москва — Шатура, Куровская — Черусти, Куровская — Воскресенск, Куровская — Егорьевск-2.
Еще ряд электричек изменят время отправления и количество остановок.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на остановках и вокзалах, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонтно-путевых работ с 20 по 29 июля будет изменено расписание ряда электричек Ярославского направления Московской железной дороги.
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