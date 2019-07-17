США заявили об отказе в визах учителям Англо-американской школы в Москве
Российские власти отказали в предоставлении виз сотрудника Англо-американской школы в Москве — в итоге около 30 преподавателей не смогут работать в учебном учреждении.
Как утверждает The New York Times, Вашингтон рассматривает отказ в выдаче виз как попытку политического давления, поскольку в пресловутой школе учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко заявил, что если случившееся помешает штатной работе учебного учреждения, родителям некоторых детей придется пересмотреть возможность работы в Москве.
Отметим, ранее уже появлялись слухи, что власти России закрыли учебное заведение, в котором учатся дети дипломатов США, Великобритании и Канады. Однако официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова их опровергла.
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