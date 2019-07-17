Сергей Лавров предупредил об «охоте на россиян»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стараниями США идет «охота на россиян» в третьих странах.
По мнению Лаврова, это инструмент давления на нашу страну, причем власти США не хотят взаимодействовать на основе Договора о взаимной правовой помощи 1999 года.
В качестве примера похищений россиян вследствие влияния Вашингтона Лавров назвал задержание в 2010 году Константина Ярошенко в Либерии и в 2014 году Романа Селезнева на Мальдивах, а также Марии Бутиной и Виктора Бута.
В связи с этим Лавров призвал россиян взвешивать все риски при поездках в страны, имеющие договоры о выдаче с США, пишут «Аргументы и факты».
Ранее сообщалось, что турецкие отели вынужденно понизили цены для туристов на оставшиеся месяцы лета 2019 года. Это связано с тем, что перед сезоном стоимость аренды повысили, из-за чего гостиницы и другие места для отдыха недосчитались существенной части туристов, в частности из России.
Читайте также: Стало известно, какие страны выбирают россияне вместо Грузии