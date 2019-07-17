Пятая часть россиян решили потратить лишний выходной на подработку
Интернет-сервис по поиску сотрудников и вакансий провел опрос, посвященный заявлению российского премьера Дмитрий Медведева о возможном переходе в будущем на рабочую неделю с тремя выходными днями.
Как оказалось, достаточно велика доля россиян, которые потратили бы дополнительный выходной на подработку — об этом заявил каждый пятый респондент (25 процентов мужчин и 15 процентов женщин).
33 процента опрошенных провели бы третий выходной с семьей, 15 процентов занялись бы самообразованием, по семь процентов отвели бы это время на домашние дела либо активный отдых.
Опрос проводился 5-8 июля среди 1 тысячи экономически активных респондентов от 18 лет в 292 населенных пунктах России, сообщает РИА Новости.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя может стать в будущем новой основой социально-трудового контракта, поскольку технологический прогресс ведет не только к сокращению числа рабочих мест, но и рабочего времени.
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