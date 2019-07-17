Главная выставка сохранила уникальный архив военных лет
Война косой прошлась по судьбе главной выставки Страны Советов. Уже 1 июля Совнарком СССР принял решение о ее закрытии. На ВСХВ в первое военное лето находился породистый скот, представленный колхозами. Его эвакуировали без промедления.
Чуть позже встал вопрос об эвакуации накопившихся архивов, фотолаборатории и уникальной библиотеки. Все это было вывезено в Челябинск. Павильоны выставки — 32 отраслевых и 20 республиканских — законсервировали.
Почти всех работников ВСХВ призвали на фронт, остались только охрана и техническая обслуга.
— По закону военного времени на базе производственно-технических мастерских ВСХВ разместили цеха военно-ремонтного завода № 20, — говорит историк выставки Павел Нефедов. — За один день на его конвейерах собирали до 60 мотоциклов, доставляемых на фронт.
В 1942 году на территории ВСХВ тренировали Истребительный мотострелковый полк НКВД, который затем отправили на фронт. Только в 1948 году было принято решение возобновить работу главной выставки страны.
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