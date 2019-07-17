Украинцы предложили Зеленскому выкупить Крым у России в рассрочку
• 07:59 • 17 июля 2019
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Отмечается, что граждане ожидают от главы государства смелых решений
Фото: Кадр из сериала "Слуга народа"
Жители Украины предложили своему президенту Владимиру Зеленскому выкупить территории Крыма и Донбасса у России.
Автор инициативы выступил за то, чтобы глава государства обсудил стоимость за вышеуказанные регионы с Москвой, после чего приобрел бы их в рассрочку.
При этом он отметил, что граждане ожидают от лидера смелых решений, и призвал не игнорировать предложенный способ возвращения Крыма и Донбасса. Соответствующая петиция появилась на сайте Зеленского, передает РИА Новости Крым.
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