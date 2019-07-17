Водитель совершил наезд на столичного полицейского и дорожного рабочего
• 08:13 • 17 июля 2019
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Полицейский и дорожный рабочий госпитализированы в медицинские учреждения
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
На 90-м километре МКАД в среду,17 июля, иномарка совершила наезд на дорожного рабочего и полицейского.
За рулем находился гражданин 1987 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Водителя доставили в полицию для разбирательства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
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