Авария с шестью машинами произошла на Киевском шоссе
• 03:54 • 17 июля 2019
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Три человека попали в больницу с травмами
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба главка Министерства внутренних дел по Московской области подтвердила факт крупного дорожно-транспортного происшествия на Киевском шоссе.
Авария произошла на 72-м километре трассы: водитель грузовика допустил столкновение с четырьмя машинами, следовавшими в попутном направлении. Один из автомобилей вынесло на встречку, где он столкнулся с «Газелью».
Три человека попали в больницу с травмами, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что водитель такси сбил пешехода на Каширском шоссе на юге Москвы.
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