Россияне рассказали об отношении к отечественным фильмам и сериалам
Россияне чаще всего смотрят фильмы и военные сериалы, снятые в РФ. Об этом стало известно из рейтинга проекта «Кино Mail.ru», в который включен наиболее популярные кинокартины, выпущенные в первой половине 2019 года.
Несмотря на то, что предпочтение отдается отечественному продукту, высокие оценки российские пользователи ставят проектам американского развлекательного сервиса Netflix и лентам про супергероев вселенной Marvel.
Данный рейтинг основывался на сведениях, полученных в результате изучения интереса и активности зрителей за вышеуказанный период времени, и базируется на оценках пользователей проекта.
Так, самыми популярными у россиян фильмами стали сериалы «Возмездие» с Павлом Прилучным, «Мылодрама» с Сергеем Буруновым и «Шифр» с Екатериной Вилковой. Высокую оценку получили западные «Любовь, смерть и роботы» от Netflix и «Чернобыль» от HBO. Об этом пишет ТАСС.
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