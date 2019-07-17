Ученые назвали причину резкого развития сердечных болезней после 40
Риск резкого развития сердечно-сосудистых заболеваний после 40 может быть вызван повышенными холестерином и кровяным давлением, сообщает CNN.
Группа ученых провела эксперимент с 36 тысячами американцев, который длился на протяжении пятнадцати лет. Кардиологи из США объяснили, что плохие показатели холестерина начинаются со 100 миллиграммов на децилитр. Такие показатели говорят о том, что вероятность появления ишемической болезни сердца увеличивается на 64 процента.
Помимо этого, «верхнее» давление, достигающее отметки в 130 миллиметров ртутного столба и нижнее — в 80 миллиметров ртутного столба могут в итоге привести к развитию сердечной недостаточности с вероятностью тридцати процентов.
Специалисты сообщают, что нормальные показатели холестерина в организме не должны быть ниже 100 миллиграммов, а «здоровое» кровяное давление молодого человека — 120/80.
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