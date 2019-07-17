Украине предрекли техногенную катастрофу без транзита российского газа
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране катастрофу. Это произойдет, если она лишится транзита российского газа.
По мнению политика, без него Украина не сумеет обеспечить необходимое давление в газопроводах. Отмечается, что для стабильной работы системы нужно, чтобы через нее проходило 45 миллиардов кубометров топлива, тогда как 10,5 миллиарда могут привести к дефициту газа в стране.
— Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа, — пояснил Суслов в эфире NewsOne.
Он также подчеркнул, что необоснованная агрессия украинских чиновников сподвигает Европу и Россию строить газопровод в обход Украины.
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