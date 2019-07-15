Эксперт оценил значение «Северного потока — 2» для европейских стран
Большинство европейских стран будут продолжать поддерживать строительство «Северного потока — 2», считает политолог Андрей Иванов.
15 июля бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла заявил, что «Северный поток — 2» нужен Европе и Германии, поэтому у Европейского союза не получится остановить реализацию проекта. Он отметил, что странам ЕС в ближайшее время понадобятся большие объемы природного газа, а получить его можно будет при помощи нового газопровода.
По мнению политика, все преграды по реализации проекта только увеличат денежные траты на строительство, передает Nation News.
Эксперт Андрей Иванов выразил согласие со словами немецкого политика. Он отметил, что Европа планирует отказаться от использования угля, а дополнительные объемы газа она может получить только через «Северный поток — 2». Делать выбор в пользу американского СПГ, по мнению эксперта, страны ЕС не будут.
— Потому что «Северный поток — 2» почти достроен и за счет России, а вот терминалы для приема судов с американским СПГ, который дороже, европейцам придется строить за свой счет, — пояснил Андрей Иванов в комментарии ФАН.
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