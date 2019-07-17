Милонов призвал снести фигуру Эда Ширана в Москве и вернуть, «когда он помрет»
• 09:00 • 17 июля 2019
Поделиться:
Фото: официальная страница Виталия Милонова в Facebook
По мнению парламентария, ставить кому-либо памятник при жизни — это дурной тон
Фото: официальная страница Виталия Милонова в Facebook
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать пятиметровую фигуру британского музыканта Эда Ширана, расположенную напротив арки главного входа парка Горького.
По мнению парламентария, ставить кому-либо памятник при жизни — это дурной тон.
— Если он певец такой популярный, то пускай его поклонники обратятся, и когда он помрет, ему поставят памятник, — заявил Милонов.
Он подчеркнул, что архитектурный облик столицы не должен развиваться в соответствии с пожеланиями тех или иных промоутеров.
— Даже временный памятник — это памятник, — заключил депутат в интервью агентству «Москва».
Читайте также: Милонов предложил бесплатно пускать в баню на время отключения горячей воды
Фото: официальная страница Виталия Милонова в Facebook
Теги:
10:2417 июля 2019
10:1317 июля 2019
09:5717 июля 2019
09:4417 июля 2019
09:3717 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:2217 июля 2019
08:5717 июля 2019
08:4417 июля 2019
08:3617 июля 2019
08:2417 июля 2019
08:0217 июля 2019
07:3517 июля 2019
07:2117 июля 2019
06:5617 июля 2019
06:3917 июля 2019
06:1617 июля 2019
05:5517 июля 2019
05:3717 июля 2019
05:1717 июля 2019
04:5417 июля 2019
04:3517 июля 2019
03:5417 июля 2019
03:2917 июля 2019
03:1117 июля 2019
02:4717 июля 2019
02:2517 июля 2019
01:5017 июля 2019
01:2817 июля 2019
00:4617 июля 2019
00:2017 июля 2019
23:5616 июля 2019
23:1916 июля 2019
22:1916 июля 2019
22:1816 июля 2019
22:0616 июля 2019
22:0116 июля 2019
21:5716 июля 2019
21:1116 июля 2019
21:0916 июля 2019
20:1816 июля 2019
19:5316 июля 2019
19:3216 июля 2019
19:1716 июля 2019
19:0416 июля 2019
19:0216 июля 2019
18:4616 июля 2019
18:4316 июля 2019
18:2816 июля 2019
18:2416 июля 2019
18:0116 июля 2019
17:3316 июля 2019
17:2516 июля 2019
17:2416 июля 2019
17:1216 июля 2019
16:4916 июля 2019
16:3216 июля 2019
16:1616 июля 2019
16:1216 июля 2019
16:0616 июля 2019
15:5316 июля 2019
15:5216 июля 2019
15:4716 июля 2019
15:3716 июля 2019
15:2616 июля 2019
15:0616 июля 2019
14:5816 июля 2019
14:4316 июля 2019
14:3416 июля 2019
14:2816 июля 2019
14:2516 июля 2019
14:0416 июля 2019
13:5116 июля 2019