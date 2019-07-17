Милонов предложил бесплатно пускать в баню на время отключения горячей воды

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сделать общественные бани бесплатными для граждан, в чьих домах отключают подачу горячей воды. Свое предложение он отправил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Парламентарий отметил, что когда горячее водоснабжение временно отключается, государство не предлагает россиянам какой-либо альтернативы. Вместе с тем люди испытывают существенные трудности и прибегают к не самым лучшим решениям возникшей проблемы.

— Кто-то пытается кипятить воду для умывания в кастрюлях или тазах, кто-то предпочитает мыться у знакомых, кто-то начинает вынужденное моржевание или вовсе отказывается от частого приема водных процедур, — пояснил Милонов в обращении к министру.

В связи с этим он предлагает на время профилактики сетей предоставлять гражданам справку-направление в ЖЭКе или управляющей компании, на основании которой они могли бы бесплатно ходить в баню.

По мнению депутата, подобная практика окажет положительное влияние на здоровье населения и позволит уменьшить социальную напряженность. Кроме того, свободное посещение бань популяризует саму банную культуру, в частности, среди молодых людей.

В рамках эксперимента Милонов предложил начать прорабатывать инициативу с родного ему города — Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.

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